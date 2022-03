Bydgoszcz. Administracji Domów Miejskich dziwna walka z grzybami w kamienicach. Oferty składa jako jedyna... ta sama firma

Administracja Domów Miejskich w Bydgoszczy prowadzi przetarg na przeprowadzenie ekspertyz mykologicznych w ośmiu budynkach mieszkalnych. Prawie za każdym razem oferty składa jako jedyna... ta sama firma. Tymczasem lokatorzy ADM skarżą się na plagę grzyba w mieszkaniach, które zajmują.

Leszczyńskiego 36, oficyna przy Dworcowej 35, budynki przy Nakielskiej 63, Nowa 2, Stawowa 22, Strzelecka 79 i Średnia 27 - to adresy komunalnych budynków, pod które ma trafić specjalna, wyłoniona przez Administrację Domów Miejskich w Bydgoszczy w przetargu firma. Jej zadanie to opracowanie dokumentacji budowlanej i mykologicznej. Chodzi po prostu o stwierdzenie, czy w kamienicach i budynkach jest grzyb i jak go zwalczyć.

W większości tylko jedna oferta

Koszty takich dokumentacji nie są zbyt oszałamiające - ADM zamierza przeznaczyć jednorazowo na każdą ekspertyzę od 4000 do 7500 zł. Po otwarciu ofert w przetargach okazuje się, że w każdym z nich pojawia się ta sama firma - bydgoska Teza - i oprócz jednego przypadku jest... jedyna. W dodatku oferuje ceny niższe niż na ekspertyzę proponuje przeznaczyć ADM.

Oferta co do złotówki to nie zbieg okoliczności