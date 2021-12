Bydgoszcz. Akademicki Jarmark Bożonarodzeniowy wystartował w kampusie Politechniki Bydgoskiej [zdjęcia]

- To pierwszy raz, gdy organizujemy taki jarmark - mówi dr hab. inż. Szymon Różański, prof. PBŚ i zarazem rzecznik prasowy uczelni. - Imprezę wymyślił rektor prof. Marek Adamski i spotkała się ona z bardzo dobrym przyjęciem. Chcemy, by miała ona charakter cykliczny, by jarmark już co roku w Fordonie przed świętami Bożego Narodzenia odbywał się na terenie naszej uczelni.