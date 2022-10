Bydgoszcz. "Akcja Zima" w tym roku będzie droższa niż zwykle. Dlaczego? Ceny soli drogowej poszły w górę

Tegoroczna "Akcja Zima" może być dla bydgoskich drogowców i bardziej kłopotliwa, i o wiele droższa niż ostatnio. Zwykle na taką akcję w mieście wydaje się kilka milionów złotych. Ile będzie w tym roku?

Zobacz wideo z drona: Przebudowa torowiska i skrzyżowania w rejonie ul. Perłowej i Toruńskiej

W ubiegłym roku o gotowości do "Akcji Zima" drogowcy informowali entuzjastycznie już na początku września. Teraz mamy październik, a o przygotowaniach miasta do odśnieżania nikt nic nie mówi. Problem może być spory co najmniej z dwóch powodów - o wiele wyższe ceny paliwa do pługów i solarek oraz... brak materiałów, czyli zwyczajnej soli.

W tym ostatnim przypadku problem może polegać na tym, po wybuchu wojny na Ukrainie wstrzymano dostawy z tego kraju i z Białorusi. W ubiegłym roku import różnego rodzaju soli do Polski sięgnął 1,12 mln ton, a sól drogowo-przemysłowa stanowiła około 63 proc. 32-procentowy udział w imporcie miała Ukraina, 30-procentowy Białoruś, a 36 proc. Niemcy. Oprócz Niemiec, do grona największych eksporterów soli w Unii Europejskiej należą Holandia i Hiszpania – wylicza „Puls Biznesu”.

Poseł Jacek Protas, w swojej interpelacji, zwraca uwagę: "(...)Firmy zajmujące się sprowadzaniem soli drogowej do Polski szacują, że w najbliższym sezonie zimowym 2022/23 może zabraknąć na polskim rynku od 500 do 800 tys. ton soli. Taka sytuacja może doprowadzić do trudnych warunków drogowych.” Ministerstwo Spraw zagranicznych wskazuje, że sól będzie można sprowadzać z Hiszpanii, Niderlandów, a nawet... Kazachstanu. Inna rzecz, że ceny soli drogowej poszły w górę - jej tona kosztuje prawie 800 zł. W ubiegłym roku w Bydgoszczy na potrzeby "Akcji Zima" zgromadzono w magazynach 4 tysiące ton soli. Z prostego rachunku wynika, że jeżeli w tym roku drogowcy chcieliby mieć tyle samo soli, musieliby na nią wydać 3,2 mln zł!

Nic dziwnego, że jak na razie Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy o przygotowaniach do odśnieżania milczy.

- Jak będziemy mieli kompletne dane, na pewno je przekażemy - zapewnia Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. W 2020 roku w Bydgoszczy podpisano umowy na utrzymanie zimowe jezdni i chodników na terenie Bydgoszczy na cztery lata - do końca 2024 roku będę się tym zajmować te same firmy. Do podjęcia akcji zimowej na drogach zakontraktowano 14 pługosolarek, a w przypadku bardzo ciężkich warunków pogodowych na ulice może zostać wysłanych ponad 20 pojazdów odśnieżających. Do odśnieżania można wykorzystać również dwie równiarki.

- Średnio w ciągu roku na akcję zimowego utrzymania bydgoskich ulic wydajemy kilka milionów złotych, warto jednak przypomnieć, że podczas ubiegłorocznej i bardzo śnieżnej zimy, wydaliśmy na odśnieżanie kilkukrotnie więcej środków finansowych niż w latach poprzednich - informował w ub. roku rzecznik ZDMiKP.

W I standardzie utrzymania znajduje się blisko 350 kilometrów bydgoskich ulic, które odśnieżane są w pierwszej kolejności. W większości są to drogi krajowej i wojewódzkie. W II standardzie są niektóre drogi gminne oraz trasy powiatowe i gruntowe. Utrzymanie chodników i miejsc w strefach płatnego parkowania - ponad pół mln km kw. - powierzono 5 mniejszym firmom. Torowiskami, zwrotnicami i rozjazdami zajmują się Miejskie Zakłady Komunikacyjne.

