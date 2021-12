Bydgoszcz. Bardzo lubiana nauczycielka ZS nr 24 w Bydgoszczy zachorowała na nowotwór. Potrzebuje pomocy. Nadzieją jest drogi lek

- To osoba bardzo lubiana przez uczniów. Ostatnio uczyła angielskiego zarówno w klasach młodszych, jak i naszym liceum - mówi Dorota Podpinka, wicedyrektor ZS nr 24, w którym mieści się SP nr 40 i XII LO. - Jako szkoła wiele jej zawdzięczamy. Dzięki jej zaangażowaniu szkoła uczestniczyła w programie "Erasmus+" w projekcie pod nazwą "Can You Play With Me?”. A niebawem przystąpi też do kolejnego "Erasmusa+". Tym razem projekt dotyczył będzie zajęć umuzykalniających i tego, jaki wpływa na dzieci ma muzyka. Będziemy gospodarzem spotkań w ramach wymiany międzynarodowej.