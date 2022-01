Bydgoszcz. Bilety miesięczne, czasowe i okresowe - czy zachęcają do skorzystania z komunikacji zbiorowej w Bydgoszczy?

- Wszystkie materiały dotyczące zmian w komunikacji, posiadając pełnię danych, opracowuje ZDMiKP, a akceptuje Rada Miasta Bydgoszczy. Miejskie Zakłady Komunikacyjne, podobnie jak np. Irex-Trans, są tylko przewoźnikiem, który za ustalone stawki wykonuje swoje zadanie. Skrótowo mówi się również "bilety MZK", ale to nie są nasze bilety - opłata za przejazd zasila w całości ZDMiKP, a docelowo budżet miasta - podkreśla Andrzej Wadyński, prezes Miejskich Zakładów Komunikacyjnych w Bydgoszczy, gdy pytamy go o ocenę "przyjazności" obecnej siatki połączeń i taryf w komunikacji zbiorowej.

Bardziej wylewny jest za to Paweł Górny ze Stowarzyszenia Społeczny Rzecznik Pieszych. - W strategii rozwoju miasta mamy zapisane wspieranie transportu zbiorowego. Dlaczego? To chyba oczywiste - mniej aut w centrum to mniejszy hałas, mniej spalin, wypadków i wiele innych korzyści. Tymczasem zamiast wspierać komunikację, podnosimy ceny przejazdów. Oczywiście, rozumiemy wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji, ale podwyżki można było rozłożyć inaczej - ocenia Paweł Górny.