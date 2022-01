Bydgoszcz. Centrum ogrodnicze na Bartodziejach zostało zlikwidowane. Co powstanie w tym miejscu?

Centrum przestało działać pod koniec 2021 roku. Mieszkańcy spacerujący w pobliżu Balatonu z pewnością zauważyli opustoszały teren. – Dziękujemy za te lata spędzone razem. To dzięki wam i naszemu pracodawcy mogliśmy się realizować i spełniać marzenia. Dziękujemy!!! – kartka z taką treścią nadal wisi na bramie przed budynkiem przy ul. Gajowej 18.

Wniosek w tej sprawie do Wydziału Administracji Budowlanej Urzędu Miasta Bydgoszczy złożyła firma Budlex Construction Sp. z o.o. Dotyczy on rozbiórki istniejących obiektów oraz zagospodarowania terenu, ale przede wszystkim uzyskania pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych. Mają to być trzy budowle z garażami podziemnymi.