Bydgoszcz. Drogowcy i kierowcy walczą teraz ze śniegiem, który zasypał miasto [zdjęcia]

- Ponad 100 pracowników (wraz z małym sprzętem do odśnieżania) posypuje piaskiem przystanki, chodniki i schody w mieście - informuje Tomasz Okoński, rzecznik ZDMiKP w Bydgoszczy. - Apelujemy do kierowców o ostrożność. Prośba do pieszych aby nie wchodzili na pasy bezpośrednio przed nadjeżdżające pojazdy, które mają dziś wydłużoną drogę hamowania.