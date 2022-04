Bydgoszcz. Drogówka najpierw stanęła radiowozem na trawniku, a potem wlepiła mandat za czerwone światło

Zbyt wolno na rondzie

- Zostałem ukarany przez lotny patrol mandatem 500 zł i 6 punktami - opowiada Czytelnik. - Jechałem wolno, bo nie było prawie żadnego ruchu. Pewnie zbyt wolno i w tym czasie rzeczywiście czerwone mogło się już włączyć. I to rozumiem. Wiem, również że rondo należy opuszczać szybko jak to tylko możliwe. Niestety zachowałem się niestosownie. Prosiłem oczywiście kilkakrotnie, by zmniejszył lub darował mi tę karę, tym bardziej że oczywiście moim zdaniem nie zagroziłem żadnemu z uczestników ruchu na rondzie.

Kontrolujący poinformował kierowcę, że ma prawo nie przyjąć mandatu i będzie wnioskował do sądu, ale wykroczenie jest absolutnie ewidentne. - Moje prośby irytowały go, w związku z tym prosiłem o mandat. Będę to pamiętał do końca życia, choć strasznie to przeżyłem. - mówi kierowca.