Bydgoszcz. Dworzec Główny PKP ma patrona. Nosi imię Mariana Rejewskiego, wybitnego matematyka i kryptologa

- Ta inicjatywa łączy Bydgoszcz, łączy bydgoszczan, niezależnie od poglądów politycznych, niezależnie od spojrzenia na niektóre bieżące sprawy - stwierdził podczas nadawania imienia obiektowi minister Łukasz Schreiber. - Ta dzisiejsza uroczystość, dzięki której możemy nadać naszemu dworcu Bydgoszcz Główna imię wybitnego kryptologa Mariana Rejewskiego ma taką niezwykłą moc. Obserwujemy, co się dzieje na Zachodzie, jak czasem promuje to Hollywood, jak wygumkowana jest rola polskich naukowców w złamaniu szyfru Enigmy. Możemy zobaczyć filmy i przeczytać książki, które promują właśnie taką wersję wydarzeń. To jest pierwszy powód, dla którego warto przypominać postać wybitnej roli Polaków, szczególnie Mariana Rejewskiego, który był bydgoszczaninem.

Bydgoszcz kolei wielkich prędkości

Andrzej Adamczyk, minister infrastruktury, podkreślił, że celem rządu PiS jest nowoczesna i bezpieczna polska kolej.

- Realizujemy ten plan skutecznie i sukcesywnie, angażując olbrzymie środki finansowe w rewitalizacje, restrukturyzację, ale szczególnie w naprawę tego, co przez kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt lat, doprowadziło polską kolej do tych najgorszych w Europie - powiedział Andrzej Adamczyk. - W latach 30. uznano, że nikt nie jest w stanie przełamać geniuszu niemieckich konstruktorów, którzy zbudowali Enigmę. Okazało się, że nie, że są Polacy, którzy potrafią to zrobić. Udowodnił to Marian Rejewski ze swoimi kolegami, że Polacy mogą skutecznie realizować najbardziej ambitne i najtrudniejsze wyzwania.