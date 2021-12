Bydgoszcz. Elektryczne hulajnogi rzucone, gdzie popadnie, są niebezpieczne dla niewidomych. Mieszkańcy proszą o interwencję

- Ostatnio przechodziłam obok ośrodka im. Braille'a. Już sam fakt zostawiania hulajnóg na środku chodnika utrudnia pieszym poruszanie się. Ale to, że hulajnogi leżą przy szkole, do której uczęszcza młodzież niedowidząca i niewidoma, jest szczytem braku empatii. O ile osoba zdrowa jeszcze jakoś jest w stanie je ominąć, o tyle w przypadku osób z dysfunkcjami wzroku może być to naprawdę niebezpieczne – alarmuje pani Małgorzata.

Z prośbą o skomentowanie sytuacji zwróciliśmy się do Jacka Knychały, rzecznika KP SOSW w Bydgoszczy. Nie zaprzecza on, że faktycznie jest to spory problem. W pobliżu ośrodka najczęściej hulajnogi spotykane są przy ul. Krasińskiego czy Reja.