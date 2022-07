Bydgoszcz. Fotopułapka złapał go, gdy wyrzucał stare opony do lasu. Zapłacił mandat

Na pierwszy sukces fotopułapki nie trzeba było zbyt długo czekać. Jeden z mieszkańców Bydgoszczy został przyłapany na gorącym uczynku, gdy wyrzucał stare opony. Funkcjonariuszom Straży Miejskiej tłumaczył, iż chciał zaoszczędzić pięć złotych za pozostawienie opon w punkcie przy ich wymianie. Skąpstwo jednak nie popłaciło. Zamiast pięciu złotych, sprawca otrzymał mandat w wysokości 500 zł. Dodatkowo, został zobowiązany do uprzątnięcia opon. Warto przypomnieć, że opony można wywieźć do PSZK-u, gdzie zostaną przyjęte za darmo. Limit to dwa komplety opon rocznie na gospodarstwo domowe.