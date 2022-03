Bydgoszcz. I znowu na osi Jagiellońska - Fordońska bez ścieżki rowerowej. Przy Aura Towers jej nie będzie. Dlaczego?

Co sprawiło, że krótka droga rowerowa (od mostu Pomorskiego do ul. Żabiej, przy siedzibie GDDKiA) zniknęła z planów inwestycji? Przeszkodą mógł być pomnik przyrody – jedyny w Bydgoszczy okaz perełkowca japońskiego, choć taki status uzyskał on w 2014 roku. W piątek (18 marca) zapytaliśmy o powód zmiany planów firmę JHM Development. Do poniedziałkowego popołudnia nie otrzymaliśmy odpowiedzi.