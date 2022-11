Bydgoszcz kilkadziesiąt lat temu. Ludzie, moda, ulice, zaułki, budynki - poznajesz? Zobacz zdjęcia

Bydgoszcz na starych fotografiach

Dziś mamy nowoczesną technologię, samochodów jest aż za dużo, brakuje miejsc parkingowych, pasażerów wożą autobusy i tramwaje, jest też inny trend estetyczny w budownictwie, inna moda na ulicach. A jak było kiedyś? Na tych starych fotografiach możecie zobaczyć, jak ponad 100 lat temu wyglądała Bydgoszcz.

Co do architektury, niektóre budynki przetrwały próbę czasu i wojny i stoją do dziś - możemy porównać, jak wyglądały kiedyś, a jak wyglądają teraz. Ale część budynków zniknęła już z powierzchni naszego miasta, jak na przykład - naszym zdaniem nieodżałowany - teatr przy placu Teatralnym. Piękny budynek, bardzo szkoda, że już go nie ma.