Bydgoszcz. Kolejny odcinek bulwarów nad Brdą zyska nowe, piękniejsze oblicze. Miasto ogłosiło przetarg [zdjęcia]

- W ostatnich latach udało się zrewitalizować szereg niezwykle atrakcyjnych miejsc, które obecnie są wyjątkowo chętnie odwiedzane przez bydgoszczan – mówi prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski. - To między innymi szereg parków w centrum miasta oraz nabrzeża Brdy od mostów kolejowych do mostów Solidarności. Teraz do tego grona dołączy kolejny odcinek bulwarów w salonie Bydgoszczy. Dużą wartością projektu jest to, że uwzględnia on szereg uwag zgłoszonych przez mieszkańców. Intensywnie przygotowujemy się do rewitalizacji kolejnych odcinków bulwarów. To bardzo kosztowne prace. Ze względu na rządowe cięcia w finansowaniu samorządów możemy je zlecać po zabezpieczeniu zewnętrznego dofinansowania. To nam się udało i uruchamiamy oczekiwane inwestycje.