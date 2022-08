Bydgoszcz. Kontrakt "deszczówkowy" wciąż nie jest zakończony. Inwestycja idzie jak po grudzie

– Odstąpienie nastąpiło z winy wykonawcy, czyli konsorcjum firm. Z zaplanowanych do wykonania 212 obiektów, wykonawca wykonał w całości zaledwie 20 obiektów, a ta budowa to jest aż 157 zadań w różnych punktach miasta. Prace miały być zakończone do końca grudnia 2020 roku, czyli opóźnienie sięga już 11 miesięcy. Przewidujemy w perspektywie pierwszego półrocza przyszłego roku wybrać nowych wykonawców. Działania, które już prowadzimy, i wszystkie te roboty, które zostały do dokończenia, będą dokończone albo przez naszych pracowników albo przez dotychczasowych podwykonawców – mówi stwierdził w grudniu Stanisław Drzewiecki, prezes MWiK w Bydgoszczy.

To jest nowatorska w skali kraju inwestycja w kanalizację razem z systemem podziemnych zbiorników do magazynowania wody. W grudniu ub. roku inwestor, czyli Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, zerwał kontrakt z wykonawcą.

Spór między firmami wcale nie wygasł. Jak mówi Marek Jankowiak, rzecznik MWiK w Bydgoszczy, spółka, tak jak zapowiadała, podjęła już działania w celu uzyskania zaspokojenia swoich roszczeń wobec wykonawcy. - W pierwszej kolejności skierowano roszczenia do wystawców gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu, które zostały udzielone w związku z przystąpieniem do realizacji kontraktu. Jest to najprostszy i bezkosztowy sposób egzekwowania roszczeń przez MWiK. W przygotowaniu są kolejne wnioski o wypłatę z posiadanych gwarancji należytego wykonania kontraktu, z uwagi na powstanie uprawnienia do dochodzenia z nich kolejnych roszczeń. Zamierzamy dążyć do tego, aby wykorzystać w całości posiadaną sumę zabezpieczenia - stwierdza rzeczni MWiK.