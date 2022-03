Bydgoszcz. Kultura dzieli się z przybyłymi z Ukrainy dziećmi, młodzieżą i dorosłymi tym, co ma najlepsze

- Byłem w wielu miastach ukraińskich, jest to piękny kraj i nie dziwię się, że Leon Wyczółkowski, jak i inni artyści zachwycali się Ukrainą. Dzisiaj, to co możemy zrobić, to zaprosić naszych ukraińskich gości do naszego muzeum na wystawę, ale także na warsztaty dla dzieci i młodzieży. Chcemy, aby te warsztaty były rodzinne, wspólne także z naszymi polskimi dziećmi, żebyśmy pamiętali o tym, że pomimo tego, co się dzieje - co jest potworne i nie powinno nigdy mieć miejsca, a zwłaszcza w XXI wieku - wspólnie będziemy budować naszą przyszłość - mówi Wacław Kuczma, dyrektor Muzeum Okręgowego.