Bydgoszcz. Loty do stolicy z naszego portu lotniczego sześć razy w tygodniu. Co z wakacyjnymi kierunkami?

Z Bydgoszczy, zamiast do Warszawy, polecieli do Budapesztu. Przez wiatr

Nowe godziny odlotów do Warszawy

- W sezonie letnim wylot z Bydgoszczy zaplanowany jest: w poniedziałki, środy i piątki na godzinę 15:05, we wtorki i czwartki 14:35 oraz w niedzielę na godzinę 14:35 (loty z Warszawy będą startować o godzinie 13.50 - red.). Zmiany poprzedzone szeregiem analiz, wprowadzone przez LOT podyktowane potrzebą dostosowania siatki połączeń do potrzeb pasażerów - informuje Mateusz Dul, rzecznik Portu Lotniczego Bydgoszcz.

Pasażerowie z przesiadką do Dubaju

Wprowadzone zmiany to dodatkowe połączenia i nowe godziny lotów, jednak przede wszystkim to nowe możliwości dla pasażerów. Zaktualizowane godziny wykonywania operacji pozwolą szybko i wygodnie dostać się nie tylko do największych miast w Europie, czy do Dubaju. Z regionalnego Portu skraca się droga między innymi do Nowego Jorku i do Toronto.