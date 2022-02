Bydgoszcz. Makowiec prezydenta Bruskiego budzi emocje. Nie będzie za niego 20 tysięcy zł dla WOŚP. Dlaczego? Bo licytował Krzysztof Pietrzak

- Zacząłem licytację, kiedy cena aukcji to była kwota 1000,00 zł. Przebiłem na 2 tysiące, kolejno na 3 tysiące, następnie na 4 tysiące i oświadczyłem publicznie, że do 15 tysięcy będę licytował. Godzinę po moim poście kwota licytacji wzrosła do 10 tysięcy, a parę godzin później przekroczyła 20 tysięcy, ale ponownie spadła do 4.050,00 zł. - allegro.pl zablokowało osobę, która podała kwotę 20.000,00. Po zablokowaniu tej osoby kwota na aukcji spadła do 4.050,00 zł. co wyłącznie potwierdziło, że za licytację tego makowca za kwotę powyżej 4.050,00 stała ta sama osoba - relacjonuje Krzysztof Pietrzak, właściciel Tartaku Bydgoszcz.