Bydgoszcz. Manifestacja przeciw nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji [zdjęcia]

W niedzielę (19 grudnia) na Starym Rynku w Bydgoszczy odbyła się manifestacja, zorganizowana przez Brygadę Ulicznej Opozycji i KOD Bydgoszcz. To efekt przyjęcia przez Sejm w miniony piątek tzw. nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji (tzw. lex TVN).

Przypomnijmy, że w piątek, 17 grudnia br., sejmowa większość przyjęła nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, tzw. lex TVN, odrzucając tym samym weto Senatu. Nowelizacja trafi teraz na biurko prezydenta RP, Andrzeja Dudy. W reakcji na przyjęcie przez Sejm nowelizacji ustawy medialnej, w ponad stu polskich miastach - w tym również w Bydgoszczy - zaplanowano manifestacje, których organizatorem jest Komitet Obrony Demokracji. Największa zapowiadana demonstracja odbywa się przed Pałacem Prezydenckim w Warszawie. Tak wyglądała manifestacja w Bydgoszczy (niedziela, 19 grudnia):

Rafał Bruski pisze list do parlamentarzystów PiS

Prezydent Bydgoszczy, Rafał Bruski, za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku zaprosił bydgoszczan na manifestację Stary Rynek oraz poinformował, że skierował list otwarty do Parlamentarzystów PiS. "Liczę, że mają resztki sumienia. Tu nie chodzi o TVN tylko o to, że w demokratycznym państwie nie można godzić się na zamykanie stacji, bo krytykuje władze" - napisał Rafał Bruski.

Co dalej z nowelizacją ustawy?

Prezydent na decyzję ma 21 dni od momentu wpłynięcia ustawy do jego kancelarii. Może ustawę podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Członkowie fundacji Grand Press i Komitetu Obrony Demokracji napisali list otwarty do Andrzeja Dudy z apelem o zawetowanie ustawy.

O co chodzi w lex TVN?

Nowelizacja ustawy o radiofonii i telewizji, stworzona przez polityków Prawa i Sprawiedliwości, ma na celu wprowadzenie przepisów uniemożliwiających kupno polskich mediów przez podmioty działające w obszarze niedmokratycznych krajów (np. Chiny, Rosja, państwa arabskie). Do zapisów prawa medialnego wprowadzono klauzulę, że polskie rozgłośnie radiowe i telewizyjne stacje nadawcze mogą być wykupione tylko przez firmy z Europejskiego Obszaru Gospodarczego, do którego należą kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein. Taki zapis, zdaniem KOD i PO, może wpłynąć na rynek medialny, bo uderza w TVN, jej właścicielem bowiem jest amerykański koncert Discovery, który nie należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

