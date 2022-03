Bydgoszcz. Medyczny Punkt Konsultacyjny dla uchodźców z Ukrainy powstał w przychodni Leśna

W rejestracji będą konsultanci posługujący się językiem ukraińskim

Osoby chcące skorzystać z wizyty lekarskiej mogą się rejestrować pod nr tel. 52 320-11-17.

- Po połączeniu pojawią się zapowiedzi w języku ukraińskim - mówi Ewa Czepiel-Krakowiak. - Po wybraniu "0" taka osoba zostanie połączona z konsultantem, który mówi w języku ukraińskim. Współpracujemy też z Ukraińcami wcześniej mieszkającymi już w Bydgoszczy. Zgłosiło się ich wielu i chcą pomóc w tłumaczeniu i obsłudze. Jeśli ktoś zgłosi się bezpośrednio do Przychodni Leśna, to w recepcji także do jego dyspozycji będą osoby posługujące się językiem ukraińskim.