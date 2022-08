Bydgoszcz. Miasto będzie stawiać parkingi dla hulajnóg? Drogowcy czekają na informacje od operatorów

Hulajnogi nie są miejskie - to interes prywatnych operatorów. W Bydgoszczy nie ma dla hulajnóg parkingów, są jedynie ogólne zasady, jak jednoślady po zakończonej jeździe pozostawiać - jak najdalej od krawędzi jezdni.

Na problem zwracał uwagę Bydgoski Ruch Miejski podczas niedawnego wystąpienia pod bydgoskim Urzędem Miasta. Po proteście z BRM skontaktował się operator Bolt. - Decyzja o uregulowaniu parkowania tych hulajnóg leży po stronie właścicieli dróg, czyli w praktyce - miasta - mówił "Expressowi" Paweł Górny z BRM. - To nie chodzi tylko o to, żeby operator płacił 600 złotych za to, że mu się zabierze z ulicy porzucone hulajnogi. U nas Zarząd Dróg i Komunikacji Miejskiej czeka i chce edukować, co oczywiście jest ważne, ale nie wystarcza, bo problem narasta, zwłaszcza o tej porze roku.