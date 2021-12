Bydgoszcz. Miasto jest bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych, ale wciąż jest sporo do zrobienia

Jaka jest obecnie sytuacja w Bydgoszczy pod względem dostosowania miasta do potrzeb osób niepełnosprawnych?

- Bardzo dużo się dzieje w tym temacie. Każda inwestycja musi być realizowana z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych. Pojawiają się podjazdy, wjazdy, barierki... Teraz przed nami bardzo ważna inwestycja - przebudowa przejścia podziemnego przy rondzie Jagiellonów, gdzie od wielu lat nie ma możliwości przejścia dla osób poruszających się na wózkach czy z poważnymi schorzeniami. Doświetlane są też przejścia dla pieszych . To duża poprawa pod względem bezpieczeństwa. I wreszcie wprowadzenie przystanków wiedeńskich.

Na co najczęściej skarżą się osoby z niepełnosprawnościami?

- Najwięcej głosów pojawiało się właśnie w kwestii przejścia podziemnego przy rondzie Jagiellonów. Dawniej było też dużo skarg na tramwaje. Ale teraz wszystko się zmienia. Dziś tabor w 70 proc. jest dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, niskopodłogowy, a w autobusach dostępne są podjazdy.

Jeszcze kilkadziesiąt lat temu potrzeby osób z niepełnosprawnościami w ogóle nie były uwzględniane. Kiedy to się zaczęło zmieniać?

- Myślę, że najbardziej to ruszyło przy wejściu do Unii Europejskiej. Wtedy pojawiły się odpowiednie przepisy, dzięki którym nie można już tych potrzeb pominąć.

Czy uwzględniane są potrzeby wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami?

- Jak najbardziej. Dla osób niewidomych wprowadzamy płyty ryflowane – przy przejściach dla pieszych, na przystankach czy na peronach na dworcu. Są one utrzymane w żółtym kolorze – podobnie jak barierki na przystankach czy poręcze w komunikacji miejskiej – dlatego, że ten kolor jest najbardziej widoczny dla osób słabo widzących. I warto też powiedzieć o komunikatach głosowych w pojazdach komunikacji miejskiej.

Co jest dla osób z niepełnosprawnościami mieszkającymi w Bydgoszczy największym problemem?

- Tych negatywnych głosów jest coraz mniej. Mieszkańcy zauważają poprawę. A my cały czas staramy się tę przestrzeń miejską dostosowywać do ich potrzeb. Natomiast największym problemem jest chyba nadal brak świadomości pozostałych mieszkańców nt. potrzeb tych osób. Przytoczę w tym miejscu ostatnią sytuację, kiedy pojawiały się skargi na sygnalizator dźwiękowy przy ul. Kujawskiej. A to informacja dla osób niedosłyszących, czy mogą poruszać się bezpiecznie po przejściu dla pieszych.