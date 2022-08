Bydgoszcz. Mieszkańcy kamienicy przy ul. Jagiellońskiej od miesiąca żyją bez ciepłej wody. Proszą o pomoc

Pożar kamienicy nr 63 przy ul. Jagiellońskiej miał miejsce 21 czerwca tego roku. Wówczas ze względów bezpieczeństwa odłączony został gaz. Minął jednak ponad miesiąc, a do tej pory gaz nie został przyłączony. Mimo licznych prób interwencji ze strony jednego z mieszkańców budynku, sytuacja nie uległa do dziś poprawie.

Bydgoszcz. Gaz odłączony z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców

- Jestem osobą niepełnosprawną, żona również. Ledwie się po tym mieszkaniu ruszamy. U nas praktycznie wszystko jest na gaz. Gotuję na gazie, podgrzewam wodę… Utrzymuję się z zasiłków z opieki i nie stać mnie na kupno kuchenki na prąd, bo przecież potem trzeba te wysokie rachunki płacić – opowiada pan Mieczysław. - Dzwoniłem do zarządcy budynku, każą czekać. Tylko ile można? Tak dalej żyć się nie da! Już nie wiem, na co oni czekają. Aż zacznę chodzić z bezdomnymi do kościoła się kąpać lub stać w kolejce po ciepły posiłek? Teraz jest lato, ale zaraz zacznie się robić coraz zimniej…

Zapytaliśmy w ADM, dlaczego do tej pory mieszkańcom nie podłączono gazu, a także kiedy zostaną w tej sprawie podjęte działania. W odpowiedzi Marlena Budzińska, kierownik biura zarządu ADM, przypomina, że wskutek zniszczeń wyrządzonych przez pożar Państwowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego wydał decyzję nakazującą opróżnienie i wyłączenie z użytkowania części mieszkań w budynku wraz z poddaszem w trybie natychmiastowym ze względu na ryzyko zawalenia się konstrukcji, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa, zdrowia i życia ludzi. Bezpośrednio po zdarzeniu odcięta została instalacja elektryczna do obiektu. Zasilane do lokali mieszkalnych nieobjętych w/w nakazem zostało przywrócone w dniu zdarzenia po sprawdzeniu instalacji elektrycznej. O tym, czy i kiedy dopływ gazu zostanie przywrócony zadecydują wyniki inspekcji.