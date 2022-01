Bydgoszcz. Model Piotr Adamski to absolwent naszego I LO. Wcielił się przed laty w rolę "polskiego hydraulika". Tak wygląda teraz [zdjęcia] (ak)

Pamiętacie bohatera akcji promocyjnej, w której wystąpił Piotr Adamski? To absolwent I LO w Bydgoszczy. Model, który udając "hydraulika" zapraszał do Polski. Od czasu tamtej akcji w 2005 roku bardzo się zmienił. Ciekawe, czy poznalibyście go. Oto jego zdjęcia z Instagrama.