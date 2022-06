Bydgoszcz. Muzeum browarnictwa jednak w Myślęcinku nie powstanie. Miasto oddaje działkę prywatnym właścicielom

Właściciele terenów, na których do 1950 roku funkcjonował Browar Obywatelski, zostali pozbawieni własności jeszcze w czasach PRL, wywłaszczono ich, gdy zapadła decyzja o tworzeniu Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku. Teren browaru miał być elementem parku, ale w tym miejscu inwestycji nie zrealizowano. Gdy otworzyła się możliwość odzyskania mienia, właściciele i ich spadkobiercy z niej skorzystali. Kłopoty spadkowe i inne problemy prawne spowodowały, że cała procedura trwa, a budynki, które jeszcze na początku lat 90-tych ubiegłego wieku sprawiały wrażenie możliwych do modernizacji i adaptacji, dziś grożą zawaleniem i nadają się do kapitalnego remontu.

To między innymi niejasności właścicielskie sprawiły, że w tym miejscu - choć pojawił się taki pomysł - nie powstało muzeum browarnictwa. Niedawno pytał o to w swojej interpelacji szef klubu radnych PiS w radzie Miasta Bydgoszczy Jarosław Wenderlich. Odpowiedź nie pozostawia wątpliwości, że muzeum nie powstanie.