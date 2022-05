Bydgoszcz. Na przystanku nie dowiesz się, kiedy przyjedzie autobus. Sprawdzisz to w telefonie. Przystankowe tablice ITS nie działają?

Już mało kto z dziś podróżujących komunikacją miejską w Bydgoszczy spogląda na przystanku na zegarek i porównuje godzinę odjazdu autobusu czy tramwaju z tradycyjnymi, papierowymi rozkładami jazdy. Powód jest prosty - o ile ma to sens na przystankach początkowych, o tyle wzrastający miejski ruch powoduje, że pojazdom komunikacji zdarza się nie być na przystankach pośrednich na czas. Jest tak także w przypadku awarii na trasie.

W tej chwili pasażerowie w Bydgoszczy już na dobre przyzwyczaili się do sprawdzania, kiedy autobus czy tramwaj przyjedzie w ten sposób, że patrzą na tablice systemu ITS umieszczone na przystankach komunikacji miejskiej. Pokazują one linie oraz konkretne, planowe godziny odjazdu z przystanku. W przypadku tych pojazdów, które mają nadjechać w najbliższym czasie, termin pokazywany jest już w minutach. Problem pojawia się wtedy, kiedy tablica świetlna... nie działa.