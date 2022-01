Bydgoszcz. Na torowisku na ul. Gdańskiej bruk się rozchodzi. Drogowcy na razie niczego nie naprawią

- Torowisko było w tym miejscu budowane dobrze dziesięć lat temu, jak nie dwadzieścia - opowiada o budzącym niepokój stanie torowiska na początku ul. Gdańskiej Czytelnik, który od lat tamtędy przechodzi. - Między szynami jest wypełnienie z kostki. Może to kiedyś i wyglądało ładnie, ale to "kiedyś" się skończyło. Od Klarysek do wysokości dawnej drukarni pokrycie torowiska praktycznie wyskakuje na każdą stronę. Kostki się zapadają albo wybrzuszają, nawet pewnie do dobrych 20 centymetrów. Na wysokości Drukarni "kostkowe" torowisko przechodzi na inną podbudowę - szyny maję tam taki uskok, że wygląda to na zwyczajne opuszczanie się torów. Tak jakby jedna część bardziej wbiła się w podbudowę. I tak jest od lat. Nikt z tym nic nie robi, a kostki złodzieje niedługo pewnie zaczną stamtąd wyjmować i zabierać, bo nie stanowi to najmniejszego kłopotu.