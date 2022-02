Bydgoszcz. Nastolatek miał w domu na Bartodziejach poł tysiąca tabletek psychotropowych. A przy sobie woreczki z kryształkami metamfetaminy

W sobotę (5.02.2022) około godziny 2.30 w nocy, patrol z bydgoskiego Śródmieścia zauważył na ulicy Wyszyńskiego młodego mężczyznę, który na ich widok nagle przyspieszył kroku i zmienił kierunek marszu. Funkcjonariusze postanowili go sprawdzić.

- Podczas legitymowania bydgoszczanin zachowywał się bardzo nerwowo. Po chwili było już jasne dlaczego. Policjanci znaleźli przy nim dwa woreczki z kryształkami. 19-latek przyznał, że to metamfetamina. Mundurowi zatrzymali go i przewieźli do śródmiejskiego komisariatu - informuje kom. Przemysław Słomski z zespołu prasowego KWP Bydgoszcz.