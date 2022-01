Bydgoszcz. Niecodzienna wystawa w Artego Arenie. Mieszkańcy stanęli oko w oko z egzotycznymi zwierzętami [zdjęcia] Marta Mikołajska

W niedzielę, 23 stycznia, w Hali Sportowej Artego Arena w Bydgoszczy odbyła się "Giełda i wystawa zwierząt egzotycznych". Mieszkańcy mieli okazję podziwiać różne gatunki zwierząt, w tym: pająki, skorpiony, owady, gady i płazy. Była to również okazja do zakupu karmy, roślin, literatury, a także akcesoriów i sprzętu terrarystycznego do hodowli.