Bydgoszcz. Nowe place zabaw na Kapuściskach pojawią się na wiosnę

Bydgoszcz. Nowe urządzenia na 17 placach zabaw

- Nasi dostawcy nadal odczuwają skutki związane z pandemią COVID-19 i borykają się z opóźnieniami w dostawach materiałów koniecznych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Na domiar złego, w ostatnich dniach uległ awarii ploter CNC (maszyna stosowana do wycinania, nacinania, wiercenia i grawerowania - dop. aut.) - jedno z głównych urządzeń do produkcji urządzeń placów zabaw, przez co powstały kolejne opóźnienia – czytaliśmy w jednym z komunikatów opublikowanych na stronie internetowej spółdzielni. - Bardzo przepraszamy za opóźnienia. Liczymy na zrozumienie w związku z zaistniałą sytuacją.