Bydgoszcz. Nowy parking przy ul. Grudziądzkiej - są problemy. Klientka nie mogła znaleźć parkometru

- To są jakieś kpiny - mówi bydgoszczanka. - Nawet pani pracująca w urzędzie miasta, który znajduje się obok, nie wiedziała, jak zapłacić. Dostałam mandat tylko dlatego, że nie miałam bilecika, choć - jak wszyscy wiedzą - pierwsze pół godziny tam jest darmowe. Tylko, że ja nawet nie miałam jak się dowiedzieć, skąd go pobrać.

Kobieta zapewnia, że poskarży się "do prezydenta Bydgoszczy". Sprawdziliśmy, jak działa parking przy ulicy Grudziądzkiej. Przy wjeździe znajduje się tablica informacyjna, z której wjeżdżający na parking dowiadują się, że opłat można dokonać na miejscu, w parkometrze bądź online. Przy urządzeniu spotkaliśmy panią Elżbietę, która przyjechała do Urzędu Miasta w Bydgoszczy, załatwić formalności. - Wiem, że pierwsze pół godziny jest darmowe, ale nie interesowało mnie otrzymanie biletu na bezpłatne parkowanie, bo wiem na pewno, że w urzędzie zostanę dłużej - mówiła klientka parkingu. - Okazało się, że owszem mogę zapłacić za dłuższe parkowanie, ale muszę jeszcze raz przejść całą procedurę, między innymi wpisać ponownie numer rejestracyjny mojego samochodu. Myślę, że wszystko to powinno być bardziej intuicyjne.

Strefa P&R jeszcze w tym roku

Co do tablicy z napisem informującym o budowie, wbrew temu, co mówi Czytelniczka, nie znajduje się ona w środku parkingu, ale przy bocznym, nieczynnym jeszcze wjeździe do strefy "Park & Ride".