Bydgoszcz. Nowy singiel w stylu szalonych lat 80. w rytmie disco Dawida Okońskiego

Dawid Okoński z nowym single. "Przed siebie" to ukłon w stronę lat 80

Lata 80. to rozkwit muzyki elektronicznej na świecie. To właśnie wtedy wprowadzono syntezatory, a słuchacze mogli odtwarzać swoje ulubione piosenki na walkmanach i magnetofonach kasetowych. Muzyka tamtych lat obfitowała przede wszystkim w utwory z gatunku pop i disco. Spektakularne fryzury, rażące kolory, jaskrawe akcesoria - nagrywane wówczas teledyski były pełne blasku. Podobnie jest w przypadku najnowszego klipu Dawida Okońskiego "Przed siebie", który przenosi nas do klimatu lat 80.