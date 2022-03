Bydgoszcz. Odnowiona ul. Cieszkowskiego niszczeje, bo kierowcy parkują, jak chcą, a drogowcy... boją się słupków

Pięknie odnowiona kilka lat temu ul. Cieszkowskiego w centrum Bydgoszczy niszczeje w oczach. Kierowcy parkują tu, jak chcą. Społeczny rzecznik pieszych apeluje do drogowców o ustawienie słupków albo donic na chodniku. Drogowcy... odsyłają do straży miejskiej. To zdjęcie ze środy (23.03).

Tomasz Czachorowski