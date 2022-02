Bydgoszcz. Ostatni element konstrukcji stalowej wiaduktu przy ul. Wojska Polskiego - położony. Wielki dźwig na budowie [zdjęcia]

ZDMiKP zwraca uwagę, że elementy były znacznie cięższe niż wcześniej układane płyty, dlatego do ich montażu był wykorzystany ośmioosiowy dźwig samochodowy o udźwigu aż 500 ton!

Trzy wiadukty na Wojska Polskiego

Wiadukty wzdłuż ul. Wojska Polskiego (w sumie mówimy o trzech osobnych konstrukcjach) oddano do użytku w 1978 roku. Jak informuje ZDMiKP konstrukcje zbudowano nad naturalnym jarem, w którym płynie dzisiaj skanalizowana struga. W przeszłości przebiegała tędy polna droga, w okresie budowy nosząca nazwę Niziny. Estakady te były jednym z ważnych elementów projektowanej południowej trasy średnicowej przebiegającej przez cały górny taras Bydgoszczy.

Na początku lat dziewięćdziesiątych oba wiadukty drogowe wyremontowano – był to remont kapitalny (wówczas dodano na południowej jezdni trzeci pas ruchu). Remontu wiaduktu tramwajowego odbył się pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Nie był on nadmiernie eksploatowany, więc posłuży jeszcze przez jakiś czas. Wiadukty drogowe były już jednak w złej kondycji. Południowy wiadukt został rozebrany i zastąpiony w roku 2017 nową konstrukcją. Teraz ta sama procedura realizowana jest przy wiadukcie północnym. Wykonawcą robót jest firma Mostostal Kielce. W ramach inwestycji powstanie nowy obiekt z drogą rowerową, chodnikiem i oświetleniem. Koszt prac to ponad 22 miliony złotych.