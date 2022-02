Bydgoszcz. Pierwsze dane o sprzedaży biletów po podwyżkach

Bydgoszczanie w styczniu najchętniej wybierali najtańszą opcję. Podwyżka cen biletów jednorazowych oraz godzinnych wpłynęła na spadek zainteresowania ich zakupem. W tym wypadku nie jest to równoznaczne ze zmniejszeniem liczby osób, które korzystają z transportu publicznego. Pasażerowie pozostali w autobusach i tramwajach, ale decydowali się na wybór innych opcji zapłaty za przejazd.

W styczniu w porównaniu do listopada ubiegłego roku o blisko 72 000 spadła sprzedaż biletów jednorazowych normalnych i ulgowych. Dane dotyczą zakupu realizowanego przez Open Payment System (płatność kartą za przejazd). Skąd mniejsze zainteresowanie? Bilety jednorazowe od 1 stycznia podrożały o 80 groszy do 3,80 zł (ulgowe z 1,5 do 1,9 zł).

Jednocześnie od nowego roku wprowadzono nowe bilety 20-minutowe w cenie 3 zł. Wypełniły one powstałą po podwyżce lukę – kartą w styczniu zapłacono za nie około 72 tys. razy. To rozwiązanie wygodne dla osób, które podróżują na krótkich trasach.