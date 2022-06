Bydgoszcz. Pijalnia w Lesie Gdańskim zaproponuje cztery rodzaje minerałki z czterech kranów – z każdego za darmo!

W suchej informacji przesłanej przez wodociągi nie znalazłem informacji, by krany w pijalni miały być ze złota, zaś dach z miśnieńskiej porcelany. Co innego mnie natomiast zaskoczyło: zapowiedź, że w pijalni będą serwowane cztery rodzaje wody o różnym składzie, ale każda spełniająca wymogi wody mineralnej. W pierwszej chwili pomyślałem nawet, że to promocyjne czary-mary, najwyżej częściowo odpowiadające prawdzie. Ale wygląda na to, że nie. To w każdym razie wynika z bardziej szczegółowych informacji, o które poprosiłem pracowników wodociągów: