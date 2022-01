Bydgoszcz. Policjanci z Wyżyn zatrzymali 36-latka za posiadanie amfetaminy i tabletek ecstazy

Policjanci z bydgoskich Wyżyn ustalili i zatrzymali mężczyznę mającego związek z przestępczością narkotykową. Został zatrzymany w piątek 14 stycznia na ulicy Wojska Polskiego w Bydgoszczy. Funkcjonariusze znaleźli przy nim cztery woreczki z białym proszkiem. Przeprowadzone wstępne badanie potwierdziło, że jest to ponad 8 gramów amfetaminy.

- Następnie policjanci pojechali wraz z zatrzymanym do jego mieszkania przy ul. Spółdzielczej i przeprowadzili przeszukanie. Tam znaleźli blisko 190 gramów amfetaminy i trzy tabletki ecstazy - informuje kom. Lidia Kowalska z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

36-latek usłyszał zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków, za co może mu grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. 16 stycznia prokurator objął go policyjnym dozorem.