Bydgoszcz. Pomnik Tysiąclecia jednak zostanie. Kamienica przy ul. Gdańskiej natomiast do wyburzenia?

Służby wojewódzkiego konserwatora zabytków były już w Bydgoszczy wykonać dokumentację pomnika Tysiąclecia Państwa Polskiego. Nie zajęły się jednak sprawą kamienicy przy ul. Gdańskiej 73. Co więcej, prawdopodobnie nie zajmą się nią w ogóle. Od decyzji konserwatora zależy wiele. W przypadku pomnika - czy w ogóle będzie można go rozebrać. Zabiega o to ratusz, wskazując na jego fatalny stan techniczny.