Bydgoszcz. Prezydent Rafał Bruski zawdzięcza podwyżkę... radnemu z klubu PiS

Tego chyba nikt się nie spodziewał. W czasie środowej sesji rady miasta punkt dotyczący podwyżki dla prezydenta (dodajmy obligatoryjnej, wynikającej z przepisów ustawy o płacach osób zajmujących kluczowe stanowiska) znalazł się na jej końcu, pod wieczór. Ale to nie zmęczeniem radnych tłumaczyć można to, co stało się w tym punkcie dyskusji. Radni mogli podwyższyć uposażenie najważniejszej osoby w mieście w pewnych widełkach sięgających od 80 do 100 procent górnego pułapy określonego w ustawie. Początkowo żaden klub nie chciał wziąć na siebie pierwszy propozycji podwyżki dla prezydenta.