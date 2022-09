Bydgoszcz. Próbna matura z języka polskiego w nowej formule. Mamy komentarze naszych licealistów [zdjęcia]

W przyszłym roku maturę po raz pierwszy w nowej Formule 2023 zdawać będą absolwenci ośmioletniej szkoły podstawowej i czteroletniego liceum. I właśnie dla nich CKE już we wrześniu, praktycznie na wejściu do IV klasy, przygotowała pisemne egzaminy próbne z przedmiotów na poziomie podstawowym (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego). Zaplanowano je od 28 do 30 września.