Bydgoszcz. Rada Miasta jednomyślnie i stanowczo potępia bezprecedensowy akt rosyjskiej agresji militarnej wobec Ukrainy

- Atak na Ukrainę powoduje duży napływ uchodźców na teren Polski i konieczność zaopiekowania się ludźmi. Główne zadania do wykonania mają dwa województwa - lubelskie i podkaprackie, nasz region przypisano do rejonu lubelskiego. Naszym zadaniem jest odciążać to województwo od problemów, które narastają. I tak się dzieje. Strażacy oddelegowali swój transport zbiorowy, by przewoził osoby między granicą, a punktami recepcyjnymi na lubelszczyźnie, ale także do przewozu na teren naszego regionu. Pierwsze transporty z uchodźcami już do nas trafiły. Ale to nie jest jedyne źródło napływu obywateli Ukrainy - docierają do rodzin również samemu - mówi Mikołaj Bogdanowicz.