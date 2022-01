Bydgoszcz. Ruszyły prace przy torowisku na Perłowej. Są pierwsze apele o zmiany od mieszkańców

– Nie wykluczamy korekt, ale musimy zobaczyć jak to będzie funkcjonowało. Pierwszego i drugiego dnia zdarza się, że pasażerowie nie wiedzą o zmianach – uważa Okoński, który apeluje, aby z oceną wstrzymać się przynajmniej do końca tygodnia. O zmianach informowano z dużym wyprzedzeniem, więc mieszkańcy już przed ich wprowadzeniem mieli pierwsze uwagi, dotyczące m.in. synchronizacji połączeń czy częstotliwości kursów linii zastępczych.

Tymczasowy problem z przystankiem

– Prosimy was o postawienie tymczasowej wiaty przystankowej na przystanku początkowym „Rondo Toruńskie (Bełzy)”, z którego od 8 stycznia odjeżdża autobus „Za T8”. Jest to o tyle ważne, że przesiadając się obecnie z tramwaju na autobus trzeba oczekiwać pod gołym niebem na przyjazd autobusu, a ten stan rzeczy ma potrwać do pierwszego kwartału 2023 roku – zaapelowali do ZDMiKP mieszkańcy górnego tarasu miasta.