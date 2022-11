Bydgoszcz. Schronisko dla Zwierząt. Koszty rosną, a zwierzaki wciąż szukają domów

- Trudno przewidzieć, jak sytuacja będzie wyglądała w najbliższej przyszłości. Na szczęście, wciąż wiele osób chętnie przekazuje nam dary. To dla nas bardzo cenne, ponieważ już podrożały usługi weterynaryjne, a nie jesteśmy w stanie przeprowadzić na miejscu pełnej diagnostyki. Do tego dochodzą koszty ogrzewania, prądu... - mówi Marcin Kołodyński. Bydgoskie schronisko jest finansowane przez Urząd Miasta w Bydgoszczy i w ramach tego budżetu działa. Jednocześnie pracownicy czynią pewne przygotowania na kolejne nadchodzące podwyżki. - W dużym stopniu ratuje nas karma i wszelkie pozostałe dary, które przynoszą darczyńcy - odchodzą nam zatem pewne koszty, które możemy przeznaczyć na leki czy zdjęcia rentgenowskie. Jest też w projekcie kwestia zbierania wody deszczowej, którą będzie można wykorzystać np. do mycia boksów. Na razie - na szczęście - sobie radzimy. Co będzie dalej - trudno powiedzieć.