Bydgoszcz. Schronisko dla Zwierząt zachęca do adopcji. Jak? W weekend ulicą Hippiczną przejdzie parada psów adoptowanych i ich przyjaciół

Bydgoszcz. Parada przejdzie ul. Hippiczną

Dyrektor bydgoskiego Schroniska do udziału w wydarzeniu zachęca nie tylko właścicieli psów adoptowanych ze schronisk, lecz również miłośników zwierząt, którzy chcą uczestniczyć w paradzie i wesprzeć tę ideę. Jak dodaje, adopcja zwierzaków to nie tylko pomóc zwierzakowi - to inwestycja, za którą otrzymamy o wiele więcej. - To najwierniejsza miłość w najczystszej postaci - podkreśla Izabella Szolginia.