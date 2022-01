Bydgoszcz. Spichrze, których już nie ma... Zobacz unikalne zdjęcia

Po latach stagnacji w XVIII wieku nadszedł czas przyspieszonej industrializacji i przyrostu liczby ludności Bydgoszczy po wybudowaniu Kanału Bydgoskiego. To on właśnie z kresowej dotąd strażnicy państwa polskiego do okresu zaborów, uczynił znaczący ośrodek miejski. Wraz z dynamicznym rozwojem handlu, powstawały kolejne budynki magazynowe. Szereg spichlerzy zajmował teren od śluzy miejskiej do łuku rzeki, na którym zbudowano most Bernardyński.

Po drugiej wojnie większość spichrzów, jako zbędnych, zostało rozebranych. Pozostało pięć ulokowanych pomiędzy ul. Mostową i Rybim Rynkiem plus dwa na Wyspie Młyńskiej. Trzy spichlerze ubyły w trakcie pożaru w styczniu 1960 roku. I te właśnie wszystkie budynki, które zniknęły z pejzażu Bydgoszczy, prezentujemy w naszej galerii zdjęć. Zobaczcie spichrze, których już nie ma.