Bydgoszcz. Strażacy i Eko-Patrol uwolnili kobietę z dwójką dzieci. Zatrzasnęła się w pokoju [zdjęcia]

- W oknie mieszkania na pierwszym piętrze znajdowała się kobieta, która oświadczyła, że zatrzasnęła się w pokoju wraz z dwójką małych dzieci. Dodała, że klamki od wszystkich drzwi i od dolnej części okien zostały wymontowane ze względów bezpieczeństwa, gdyż w pokoju tym często przebywają jej małe dzieci. Strażnicy poprosili, aby kobieta wyrzuciła im przez okno klucze do mieszkania, wówczas będą mogli wejść do środka od strony klatki schodowej. Jednak okazało się, że klucze znajdowały się w sąsiednim pokoju, do którego również nie było dostępu - relacjonują strażnicy miejscy z Bydgoszczy.