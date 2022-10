Bydgoszcz. Strażacy i policjanci ratowali grzybiarza ze złamaną nogą. Zgubił się w podbydgoskim lesie

Zgłoszenie o wypadku w gminie Sicienko dotarło do strażaków we wtorek o godzinie 11.19. Poszkodowany mężczyzna przebywał w lesie między Osówcem a Osową Górą. Jak relacjonuje st. kpt. Karol Smarz z KM PSP w Bydgoszczy, mężczyzna miał złamaną nogę i nie był w stanie sam się poruszać. Strażacy opatrzyli mu nogę, ewakuowali go z lasu i przekazali zespołowi ratownictwa medycznego. Podczas zdarzenia był przytomny.