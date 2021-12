Bydgoszcz. Strażak z zarzutami. Wracamy do sprawy ukraińskich chłopców - będą mediacje, ale sąd też

- Wpływ na ocenę ostatecznej winy ma m.in. ocena skutków działania osoby, podczas mediacji ma dojść do jak największego zbliżenia postaw obu stron. Dochodzi do tego np. skłonność do wybaczania, skrucha podejrzanego... To wszystko w sferze emocji, bo przecież nie mamy do czynienia z przypadkiem, że idzie sobie ulicą przypadkowy człowiek i nagle zostaje zmuszony do tego, żeby wsiąść do nieznanego samochodu. Mamy do czynienia z ewidentnym wpływem na zdarzenie dzieciaków, które - umówmy się - nie zachowały się jak grzeczni chłopcy, hulajnoga nie wróciła do właściciela. W mediacjach nic nie jest czarno-białe, ma raczej odcienie szarości... - wyjaśnia prok. Dariusz Bebyn, szef Prokuratury Rejonowej Bydgoszcz-Północ.