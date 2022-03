Bydgoszcz. Strefa płatnego parkowania zostanie rozszerzona. Ale nie tak prędko!

- Zgodnie z ubiegłoroczną decyzją Rady Miasta Bydgoszczy zmieni się granica Strefy Płatnego Parkowania. Do strefy zostaną włączone m. in. obszary znajdujące się na Okolu, Wilczaku, Bielawach, Babiej Wsi i parking przy ul. Ustronie. To okazja, którą wykorzystamy do wprowadzenia wielu oczekiwanych rozwiązań, związanych przede wszystkim z uporządkowaniem zasad parkowania na ulicach. Podpisaliśmy umowę z firmą DPJ System na opracowanie nowej organizacji ruchu dla SPP w Bydgoszczy. Koszt tego zadania to 230 tysięcy złotych. Rozpoczęły się już prace projektowe. W połowie roku będziemy dysponować gotowym opracowaniem - zapewnia Tomasz Okoński, rzecznik Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy.