Bydgoszcz. Święty Mikołaj i strażacy z niespodzianką pod oknami szpitala dziecięcego! [zdjęcia]

- Szósty grudnia to dzień, na który czekają wszystkie dzieci. Każdego roku staramy się zrobić wszystko, by ten dzień był jeszcze radośniejszy, przygotowując dla dzieci w szpitalu różne atrakcje . Z powodu obostrzeń związanych z sytuacją pandemiczną nie możemy osobiście spotkać się z pacjentami, dlatego całe wydarzenie organizujemy pod oknami Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Bydgoszczy - wyjaśnia Beata Kotlewska, pełnomocnik Fundacji Dr Clown w Bydgoszczy.

Warto dodać, że Doktorzy Clowni przekażą także świąteczne prezenty od Fundacji Dr Clown na dziecięce oddziały do:

Św. Mikołaj w koszu wysięgnika wozu i na linach, czyli pokaz bydgoskich strażaków i Dr Clowna dla dzieci ze szpitala

Jak co roku, również strażacy z Bydgoszczy biorą udział w akcji mikołajkowej dla dzieci w szpitalach. Zobaczyć, między innymi, jak św. Mikołaj wraz ze strażakami wsiada do kosza wysięgnika wozu strażackiego, by dotrzeć aż pod same okno szpitala czy strażaków wykorzystujących techniki alpinistyczne to wielka frajda dla dzieci, które cały pokaz oglądają zza szpitalnych okien. Tak też było 5 grudnia przy Wojewódzkim Szpitalu Dziecięcym na ul. Chodkiewicza w Bydgoszczy.